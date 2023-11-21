Как война в Израиле повлияла на поставку оружия от США Украине

Военная помощь для Украины. Фото: Reuters

После начала войны в Израиле поставка оружия от США для Украины уменьшилась на 30%. Американское правительство не соглашается с подобными данными.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

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Как заявили журналисты, анонимный украинский чиновник рассказал, что после начала войны в Израиле поставки артиллерийских снарядов для Украины от США снизились на 30%. В то же время, в американском правительстве отрицают такие данные и уверяют, что конфликт ЦАХАЛа и ХАМАСа не имеет никакого отношения к сокращению поставок оружия Украине.

"Поставка боеприпасов Украине не имеет никакого отношения к происходящему в Секторе Газа. Указы о выделении военной помощи начали готовиться еще до нападения ХАМАСа на израильскую территорию, поэтому нет никакой связи между происходящим в секторе Газа и тем, что происходит в Украине", — подчеркнул чиновник США тоже на условиях анонимности.

Издание отмечает, что 155-мм артиллерийские снаряды играют ключевую роль в арсенале Украины в противостоянии российским войскам.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала войны в Израиле поставки снарядов в Украину сократились. В частности, Киев медленнее получает ключевые 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

В то же время, израильский журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что Израиль справляется своими силами в войне против ХАМАСа. Таким образом, война в стране не стала причиной понижения поставок оружия Украине от США.