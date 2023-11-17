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Президент Латвії порадив, як ЄС впоратися з провалом постачання снарядів Україні

17 листопада 2023 10:47
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Президент Латвії порадив, як ЄС впоратися з провалом постачання снарядів Україні
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: EPA-EFE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс порекомендував ЄС почати купувати боєприпаси для України у третіх країн. За його оцінками, це найкраще рішення, аби встигнути поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року. 

Про це латвійський президент повідомив у коментарі Politico.

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За словами президента Латвії, зараз дуже важливо, щоб Україна продовжувала боротьбу про російської агресії і отримувала для цього усі необхідні ресурси. Проте ЄС давно говорить про брак боєприпасів та техніки, а тому їх необхідно закуповувати в інших країнах і відправляти Україні.

"Ми давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то закупімо їх десь в іншому місці і віддамо Україні. Важливо, щоб Україна продовжувала битися й отримала те, що потрібно. Ми розуміємо, що війна триватиме довше, ніж можна було передбачити півтора року тому, ми маємо серйозно поставитися до того, як працює європейська оборонна промисловість і як ми розв'язуємо проблему", — сказав Рінкевичс.

Президент Латвії зазначив, що також стурбований тим, що проблеми в ЄС можуть вплинути на США, де допомога Україні також постає перед політичними труднощами.    

"Вони живуть під враженням, що Європа не дає достатньо, навіть попри те, що насправді ми витрачаємо більше на Україну, якщо ми об'єднаємо як військові, так і всі види програм, ніж США", — заявив політик.

Нагадаємо, що  Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України через її війну. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено. 

 

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