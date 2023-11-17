Президент Латвии посоветовал, как ЕС справиться с провалом поставок снарядов Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: EPA-EFE

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс порекомендовал ЕС начать покупать боеприпасы для Украины у третьих стран. По его оценкам, это лучшее решение, чтобы успеть поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

Об этом латвийский президент сообщил в комментарии Politico.

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По словам президента Латвии, сейчас очень важно, чтобы Украина продолжала борьбу о российской агрессии и получала все необходимые ресурсы. Однако ЕС давно говорит о нехватке боеприпасов и техники, поэтому их необходимо закупать в других странах и отправлять Украине.

"Мы давно выступаем за то, что если не хватает боеприпасов или не хватает оборудования в ЕС, то закупим их где-нибудь в другом месте и отдадим Украине. Важно, чтобы Украина продолжала биться и получила то, что нужно. Мы понимаем, что война будет продолжаться дольше, чем можно было предусмотреть полтора года назад, мы должны серьезно отнестись к тому, как работает европейская оборонная промышленность и как мы решаем проблему", — сказал Ринкевичс.

Президент Латвии отметил, что также обеспокоен тем, что проблемы в ЕС могут повлиять на США, где помощь Украине также стоит перед политическими трудностями.

"Они живут под впечатлением, что Европа не дает достаточно, даже несмотря на то, что мы тратим больше на Украину, если мы объединим как военные, так и все виды программ, чем США", — заявил политик.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины из-за ее войны. Около 96% американской финансовой помощи уже израсходовано.