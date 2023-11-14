ЄС не зможе передати Україні мільйон артснарядів до березня 2024 року, — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС не може виконати зобов'язання перед Україною щодо постачання мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Затримки пов'язані з проблемами в оборонному виробництві та бюрократичними бар'єрами.

Про це Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону.

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Ця заява надійшла після публікації Bloomberg, яка вказує на те, що ЄС не справляється з планом передачі України 1 мільйона 155-мм артилерійських снарядів у встановлені терміни.

За даними видання, Україна наразі отримала лише близько 30% від обіцяної кількості, і з огляду на обсяг укладених контрактів, виконання плану вчасно під питанням.

Кулеба наголосив, що головною причиною цих затримок не є відсутність політичної волі з боку ЄС, а недостатній стан оборонної промисловості та надмірна бюрократія.

Він також повідомив, що Євросоюз вживає заходів для розв'язання цих проблем та розробляє комплексну політику в галузі оборонних індустрій, як він запропонував під час свого візиту до Берліна.

Заява ЄС про постачання снарядів для України

Високопоставлений представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що мета поставити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року залишається чинною, але визнав можливість затримок, що залежать від темпів виробництва на європейських заводах.

Він згадав, що перший етап плану, що включає постачання з існуючих арсеналів країн ЄС, вже завершено, і Україна отримала близько 300 тисяч снарядів. Наступний етап включає збільшення виробництва нових боєприпасів на європейських підприємствах.

Нагадаємо, російські торгові компанії продовжують закуповувати зброю з Європи та США, попри санкції. Значна частина цієї зброї йде на війну проти України.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки вже не мають коштів, які були за Ініціативою сприяння безпеці Україні (USAI), тому зараз допомога передається лише в межах повноважень президента (PDA), через що обсяг таких пакетів став меншим.