В ЕС заявили, что не смогут отправить Украине миллион снарядов, — Bloomberg

Снаряды для украинских военных. Фото: из открытых источников

В Европейском Союзе признали, что не смогут своевременно передать Украине обещанные снаряды. Речь идет об одном миллионе единиц.

Об этом Bloomberg.

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Снаряды для Украины

Европейская служба внешних связей проинформировала страны ЕС о том, что блок вряд ли выполнит обязательство по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов до марта 2024 года.

ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.

Киев получил лишь 30% обещанного количества боеприпасов. Ранее несколько стран ЕС обратились к внешнеполитическому ведомству блока в частном порядке с просьбой продлить сроки поставок.

"Поставки Украине боеприпасов становится еще более актуальным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны-члены отметили во время встреч на этой неделе, что поставки, предоставленные Москве Северной Кореей, еще больше подчеркивают необходимость повышения эффективности ЕС", — говорится в материале.

Напомним, российские торговые компании продолжают закупать оружие из Европы и США, несмотря на санкции. Значительная часть этого оружия идет на войну против Украины.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки уже не имеют средств, которые были по Инициативе содействия безопасности Украине (USAI), поэтому сейчас помощь передается только в пределах полномочий президента (PDA), из-за чего объем таких пакетов стал меньше.

Добавим, Украина заключила соглашение с дочерним предприятием французской компании Cybergun, Verney-Carron о покупке значительного количества военного вооружения. Это стало беспрецедентным заказом для производителя.