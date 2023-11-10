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У ЄС заявили, що не зможуть відправити Україні мільйон снарядів, — Bloomberg

10 листопада 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЄС заявили, що не зможуть відправити Україні мільйон снарядів, — Bloomberg
Снаряди для українських військових. Фото: із відкритих джерел
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Європейському Союзі визнали, що не зможуть вчасно передати Україні обіцяні снаряди. Йдеться про один мільйон одиниць.

Про це Bloomberg.

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Снаряди для України

Європейська служба зовнішніх зв'язків проінформувала країни ЄС про те, що блок навряд чи виконає зобов'язання щодо надання Україні мільйона артилерійських снарядів до березня 2024 року.

ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Наразі Київ отримав лише 30% обіцяної кількості боєприпасів. Раніше декілька країн ЄС звернулися до зовнішньополітичного відомства блоку приватно з проханням продовжити терміни поставок.

"Постачання Україні боєприпасів стає ще більш актуальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво. Деякі країни-члени відзначили під час зустрічей цього тижня, що поставки, надані Москві Північною Кореєю, ще більше підкреслюють необхідність підвищення ефективності ЄС", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, російські торгові компанії продовжують закуповувати зброю з Європи та США, попри санкції. Значна частина цієї зброї йде на війну проти України.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки вже не мають коштів, які були з Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), тому зараз допомога передається лише у межах повноважень президента (PDA), через це обсяг таких пакетів став меншим.

Додамо, Україна уклала угоду з дочірнім підприємством французької компанії Cybergun, Verney-Carron щодо купівлі значної кількості військового озброєння. Це стало безпрецедентним замовленням виробника.

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