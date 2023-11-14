ЕС не сможет передать Украине миллион артснарядов до марта 2024 года, — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС не может выполнить обязательства перед Украиной в вопросе поставок миллиона артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года. Задержки связаны с проблемами в оборонном производстве и бюрократическими барьерами.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Задержка поставок артснарядов для Украины

Это заявление последовало после публикации Bloomberg, указывающей на то, что ЕС не справляется с планом по передаче Украине 1 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов в установленные сроки.

По данным издания, Украина на данный момент получила лишь около 30% от обещанного количества, и учитывая объем заключенных контрактов, выполнение плана в срок под вопросом.

Кулеба подчеркнул, что главной причиной этих задержек не является отсутствие политической воли со стороны ЕС, а недостаточное состояние оборонной промышленности и чрезмерная бюрократия.

Он также сообщил, что Евросоюз принимает меры для решения этих проблем и разрабатывает комплексную политику в области оборонных индустрий, как он предложил во время своего визита в Берлин.

Заявление ЕС о поставках снарядов для Украины

Высокопоставленный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что цель поставить Украине миллион боеприпасов до марта 2024 года остается в силе, но признал возможность задержек, зависящих от темпов производства на европейских заводах.

Он упомянул, что первый этап плана, включающий поставки из существующих арсеналов стран ЕС, уже завершен, и Украина получила около 300 тысяч снарядов. Следующий этап включает увеличение производства новых боеприпасов на европейских предприятиях.

Напомним, российские торговые компании продолжают закупать оружие из Европы и США, несмотря на санкции. Значительная часть этого оружия идет на войну против Украины.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки уже не имеют средств, которые были по Инициативе содействия безопасности Украине (USAI), поэтому сейчас помощь передается только в пределах полномочий президента (PDA), из-за чего объем таких пакетов стал меньше.