Витрати Росії на війну - які ресурси є в агресора

Російська техніка в Україні. Фото: з відкритих джерел

Міноборони Великої Британії опублікувало бюджет Росії на 2024 рік. Звідти стало відомо, що наступного року країна-агресор різко збільшує кількість витрат на військово-промисловий комплекс та збройні сили.

Про нові ресурси агресора розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Витрати РФ на армію

Згідно із наявною інформацією, стаття російського бюджету на ВПК зросте на колосальну суму — близько 11 трильйонів рублів (майже 117 мільярдів доларів США).

"Впевнений — кремлівський диктатор планує довгострокову війну, саме тому викидає усе більше і більше бюджетних грошей. Ці витрати потрібні йому для того, аби втриматися у війні до того моменту, коли економіки України та Заходу будуть виснажені і вони погодяться на переговори на російських умовах", — зазначив експерт.

Однак він вважає, аналізуючи перспективи російської армії, що далеко не на всіх напрямках військово-промислового комплексу в країні-агресорі очікуються серйозні успіхи.

"Причиною цього є санкції, які навіть за умови часткового обходу все-таки закрили для росіян великий західний ринок технологій та комплектуючих. Наразі росіяни використовують уже не тільки тактику Другої світової, а буквально техніку, яка залишилася з тих часів і зберігалася понад 70 років на складах довготривалого зберігання, аж поки величезні втрати не змусили Генштаб ЗС РФ розконсервувати ці, без перебільшення, історичні запаси", — підкреслив Снєгирьов.

Військові ресурси РФ

Військовий експерт вважає, що теоретично виробництво танків у Росії може зрости до 200 на рік. Але цього катастрофічно мало на тлі втрат, яких російські війська зазнали в Україні.

"За даними Генштабу ЗСУ, за минулий рік армією РФ було втрачено 3 031 танк. Утім на складах тривалого зберігання на території Росії залишалися приблизно 15 000 танків. Це старі радянські Т-72, Т-62 та Т-55/54. Більшість із них не можна відновити. Згідно із супутниковими знімками центральних баз зберігання на території РФ, лише 2 075 танків з 5 678 наявних на складах були боєздатними. Отже, окупаційна армія може залучити лише близько третини від загальної кількості своїх запасів", — додав експерт.

За його словами, наразі є масовий ремонт і модернізація Т-90М "Прорив", Т-80БВМ, Т-72Б3, Т-62, Т-54/55, знятих з консервації. Останній танк "з нуля" зійшов із конвеєра 2011-го, і це був Т-90. Т-72 і Т-80 не сходили з конвеєра з 1998 року.

"Російському ВПК потрібні десятиліття, щоби повернутися на довоєнний рівень. Тож, російський ВПК в тих умовах, які є, може розраховувати на ремонт застарілої бронетехніки, але аж ніяк не на серійне виготовлення сучасних танків та бронемашин, велику кількість яких окупаційний контингент втратив за півтора року війни", — додав Снєгирьов.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 27 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.