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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — де ЗСУ просунулися сьогодні

27 листопада 2023 07:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 27.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 27 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 27 листопада.

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DeepState

Станом на 27.11.2023 немає актуальних карт від DeepState. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо головне за 26 листопада.

Тривають бої на Сватівському напрямку. На Бахмутському бойові дії ведуться на околицях Хромового, по трасі з Бахмута на Іванівське, біля Кліщіївки та Андріївки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Ворог здійснював штурмові дії південніше Новокалинового на Авдіївському напрямку. Така ж ситуація південніше фільтрувальної станції та на промці на півдні Авдіївки. Ворог продовжує штурми північніше Водяного та безуспішно суне в Первомайське зі сторони Пісків.

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Карти Liveuamap станом на понеділок, 27 листопада, не зафіксували бойових зіткнень ЗСУ з ворогом. Російські окупанти за допомогою авіації обстріляли такі населені пункти на передовій:

  • Спірне на Лиманському напрямку;
Карта бойових дій Лиманському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій Лиманському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Богданівку, Кліщіївку, Торецьке, Північне на Бахмутському напрямку;
  • Старомайорське та Урожайне на Бердянському напрямку;
  • Кринки на Таврійському напрямку.
Карта бойових дій на Таврійському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Таврійському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що за даними Генштабу, ЗСУ станом на сьогодні, 27 листопада, продовжили штурм на південь від Бахмута та завдають російським військам втрат в особовому складі та військовій техніці.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 27 листопада 2023 року.

Український військовий обстрілює позиції ворога
Український військовий обстрілює позиції ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталося 63 бойових зіткнення. ЗСУ відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

  • на Куп’янському — сім атак в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області;
  • на Лиманському — поблизу Серебрянського лісництва;
  • на Бахмутському — 10 атак біля  Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони продовжують штурмувати позиції ворога південніше Бахмута;
Українські бійці стріляють із гаубиці
Українські бійці стріляють із гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдіївському — 30 атак східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області;
  • на Мар’їнському — сім атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
  • на Запорізькому — західніше Вербового Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — додали в Генштабі.

Український захисник цілиться в ворога
Український захисник цілиться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські військові ліквідували багато російської артилерії, яку РФ не має можливості виготовити. Через це окупанти почали використовувати на фронті РСЗВ радянського зразка.

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