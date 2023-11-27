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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — где ВСУ продвинулись сегодня

27 ноября 2023 07:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 27.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 27 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 27 ноября.

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DeepState

По состоянию на 27.11.2023 нет актуальных карт от DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним главное за 26 ноября.

Продолжаются бои на Сватовском направлении. На Бахмутском боевые действия ведутся в окрестностях Хромового, по трассе из Бахмута на Ивановское, возле Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Враг совершал штурмовые действия южнее Новокалинового на Авдеевском направлении. Такая же ситуация южнее фильтровальной станции и на промке на юге Авдеевки. Враг продолжает штурмы севернее Водяного и безуспешно сунет в Первомайское со стороны Песков.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Карты Liveuamap по состоянию на понедельник, 27 ноября, не зафиксировали боевых столкновений ВСУ с врагом. Российские оккупанты с помощью авиации обстреляли следующие населенные пункты на передовой:

  • Спорное на Лиманском направлении;
Карта боевых действий Лиманского направления от Liveuamap
Карта боевых действий в Лиманском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Богдановку, Клещеевку, Торецкое, Северное на Бахмутском направлении;
  • Старомайорское и Урожайное на Бердянском направлении;
  • Крынки на Таврическом направлении.
Карта боевых действий на Таврическом направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Таврическом направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным Генштаба, ВСУ по состоянию на сегодня, 27 ноября, продолжили штурм к югу от Бахмута и наносят российским войскам потери в личном составе и военной технике.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 27 ноября 2023 года.

Украинский военный обстреливает позиции врага
Украинский военный обстреливает позиции противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 63 боевых столкновения. ВСУ отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

  • на Купянском — семь атак в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области;
  • на Лиманском — вблизи Серебрянского лесничества;
  • на Бахмутском — 10 атак возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовать позиции врага к югу от Бахмута;
Украинские бойцы стреляют из гаубицы
Украинские бойцы стреляют из гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 30 атак восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области;
  • на Марьинском — семь атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском — западнее Вербового Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", — добавили в Генштабе.

Украинский защитник целится во врага
Украинский защитник целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские военные ликвидировали многие российские артиллерии, которую РФ не имеет возможности изготовить. Поэтому оккупанты начали использовать на фронте РСЗО советского образца.

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