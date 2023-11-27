Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 27.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 27 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 27 ноября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 27.11.2023 нет актуальных карт от DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним главное за 26 ноября.

Продолжаются бои на Сватовском направлении. На Бахмутском боевые действия ведутся в окрестностях Хромового, по трассе из Бахмута на Ивановское, возле Клещеевки и Андреевки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Враг совершал штурмовые действия южнее Новокалинового на Авдеевском направлении. Такая же ситуация южнее фильтровальной станции и на промке на юге Авдеевки. Враг продолжает штурмы севернее Водяного и безуспешно сунет в Первомайское со стороны Песков.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Карты Liveuamap по состоянию на понедельник, 27 ноября, не зафиксировали боевых столкновений ВСУ с врагом. Российские оккупанты с помощью авиации обстреляли следующие населенные пункты на передовой:

Спорное на Лиманском направлении;

Карта боевых действий в Лиманском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановку, Клещеевку, Торецкое, Северное на Бахмутском направлении;

направлении; Старомайорское и Урожайное на Бердянском направлении;

направлении; Крынки на Таврическом направлении.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по данным Генштаба, ВСУ по состоянию на сегодня, 27 ноября, продолжили штурм к югу от Бахмута и наносят российским войскам потери в личном составе и военной технике.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 ноября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 27 ноября 2023 года.

Украинский военный обстреливает позиции противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки произошло 63 боевых столкновения. ВСУ отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — семь атак в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области;

— семь атак в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области; на Лиманском — вблизи Серебрянского лесничества;

— вблизи Серебрянского лесничества; на Бахмутском — 10 атак возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовать позиции врага к югу от Бахмута;

Украинские бойцы стреляют из гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 30 атак восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области;

— 30 атак восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области; на Марьинском — семь атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— семь атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Запорожском — западнее Вербового Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", — добавили в Генштабе.

Украинский защитник целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские военные ликвидировали многие российские артиллерии, которую РФ не имеет возможности изготовить. Поэтому оккупанты начали использовать на фронте РСЗО советского образца.