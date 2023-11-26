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ЗСУ знищили багато ворожої артилерії, яку РФ не може відновити, — офіцер

26 листопада 2023 08:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ знищили багато ворожої артилерії, яку РФ не може відновити, — офіцер
Українські військові на полі бою. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові ліквідували багато російської артилерії, яку РФ не має можливості виготовити. Через це окупанти почали використовувати на фронті РСЗВ радянського зразка.

Про це заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, через використання армією РФ радянської техніки, кількість її знищення Збройними силами України збільшилась.

"За зведеннями Генштабу, кількість знищеної артилерії росіян наближається до 7900 одиниць. Можемо сказати, що ця боротьба досить успішна, адже у них значна кількість знищених САУ, які їм дуже важко поповнювати через брак на арсеналах. Їм на заміну вони завозять старі радянські стволи", — пояснив Калашніков.

Він додав, що ворог почав використовувати танки, як артилерію через недостатню її кількість на фронті. 

Своєю чергою у британській розвідці заявили, що російські військові зіштовхнулися із труднощами у використанні ракет "Калібр" для нападів на Україну. 

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія, ймовірно, накопичила до 900 далекобійних високоточних ракет, які можуть застосовуватися для обстрілів України взимку. За його словами, ворог виготовляв до 100 одиниць на місяць.

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