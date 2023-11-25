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Розвідка Британії повідомила про великі проблеми Росії із застосуванням "Калібрів"

25 листопада 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Розвідка Британії повідомила про великі проблеми Росії із застосуванням "Калібрів"
Запуск "Калібрів" у морі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військові зіштовхнулися із труднощами у використанні ракет "Калібр" для нападів на Україну. Ці проблеми виникли через логістичні складнощі, пов'язані з перекиданням ракетоносців у Новоросійськ, попри раніше успішні атаки на судна та об'єкти в Криму.

Про це повідомляє британська розвідка.

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У повідомлення Міноборони Великої Британії йдеться, що раніше ракетні комплекси Чорноморського флоту Росії, оснащені "Калібрами", базувалися у Севастополі. Проте у Новоросійську не вистачає відповідної інфраструктури для цього.

У звіті розвідки також вказується, що Росія, ймовірно, вибере Новоросійськ як альтернативне місце розміщення, враховуючи ризик українських дальніх ударів по Севастополю, що збільшується. Проте перекидання та перезавантаження ракет вимагатимуть нових методів доставки, зберігання, обробки та завантаження.

У британському оборонному відомстві припускають, що противник намагатиметься швидко усунути ці проблеми, щоб включити "Калібри" до майбутньої зимової кампанії проти України.

Також відомо, що ВМС ЗСУ раніше цього місяця говорили про проблеми з використанням "Калібрів". У відомстві пояснили, що до розв'язання цих проблем російська армія не зможе запускати морські ракети.

розвідка
Звіт розвідки Великобританії. Фото: Міноборони Великої Британії

Нагадаємо, за словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, крилаті ракети морського базування "Калібр" можуть летіти до України довше на 20-30 хвилин, якщо пуски будуть не з окупованого Криму, а з портів Новоросійська.

Туди росіяни відвели установки для ракетного пуску після успішних атак ЗСУ по базі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

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