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Разведка Британии сообщила о больших проблемах России с применением "Калибров"

25 ноября 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разведка Британии сообщила о больших проблемах России с применением "Калибров"
Запуск "Калибров" в море. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские военные столкнулись с трудностями в использовании ракет "Калибр" для нападений на Украину. Эти проблемы возникли из-за логистических сложностей, связанных с переворотом ракетоносцев в Новороссийске, несмотря на ранее успешные атаки на суда и объекты в Крыму.

Об этом сообщает британская разведка.

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В сообщение Минобороны Великобритании говорится, что ранее ракетные комплексы Черноморского флота России, оснащенные "Калибрами", базировались в Севастополе. Однако в Новороссийске не хватает соответствующей инфраструктуры для этого.

В отчете разведки также указывается, что Россия, вероятно, выберет Новороссийск в качестве альтернативного места размещения, учитывая увеличивающийся риск украинских дальних ударов по Севастополю. Тем не менее переброска и перезагрузка ракет потребуют новых методов доставки, хранения, обработки и загрузки.

В британском оборонном ведомстве предполагают, что противник постарается быстро устранить эти проблемы, чтобы включить "Калибры" в предстоящую зимнюю кампанию против Украины.

Также известно, что ВМС ВСУ ранее в этом месяце говорили о проблемах с использованием "Калибров". В ведомстве пояснили, что до решения этих проблем, российская армия не сможет запускать морские ракеты.

разведка
Отчет разведки Британии. Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, по словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, крылатые ракеты морского базирования "Калибр" могут лететь к Украине дольше на 20-30 минут, если пуски будут не из оккупированного Крыма, а из портов Новороссийска.

Туда россияне отвели установки для ракетного пуска после успешных атак ВСУ по базе Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

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