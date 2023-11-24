Обстріл Херсона 24 листопада – у місті лунають вибухи

Вибух над містом. Фото ілюстративне. Фото: скриншот

Російські окупанти увечері, 24 листопада, обстрілюють Херсон. У місті лунають вибухи .

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

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Обстріл Херсона

Мрочко повідомив, що у місті лунають вибухи. Тобто російські загарбники вкотре обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.

Глава Херсонської ОВА наполегливо просить місцевих мешканців пройти у безпечні місця.

Повідомлення про вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Місцеві ЗМІ також повідомили про вибухи у місті.

Вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Повітряна тривога

О 18:30 стало відомо, що у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Серед регіонів є і Херсон. Незабаром після оголошення тривоги у місті почали лунати вибухи.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що в Запоріжжі вдень 24 листопада було чути вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

Крім того, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих