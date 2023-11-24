Обстріл Херсона 24 листопада – у місті лунають вибухи

Окупанти обстрілюють Херсон — у місті лунають вибухи
Російські окупанти увечері, 24 листопада, обстрілюють Херсон. У місті лунають вибухи .
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.
Обстріл Херсона
Мрочко повідомив, що у місті лунають вибухи. Тобто російські загарбники вкотре обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.
Глава Херсонської ОВА наполегливо просить місцевих мешканців пройти у безпечні місця.
Місцеві ЗМІ також повідомили про вибухи у місті.
Повітряна тривога
О 18:30 стало відомо, що у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Серед регіонів є і Херсон. Незабаром після оголошення тривоги у місті почали лунати вибухи.
Нагадаємо, що в Запоріжжі вдень 24 листопада було чути вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
Крім того, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих
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