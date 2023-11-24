В Запорожье днем 24 ноября прозвучали взрывы — что известно

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Запорожье днем 24 ноября были слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Telegram-канал Запорізька Січ.

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Взрывы в Запорожье 24 ноября

"Еще громко в Запорожье. Бережемся, не выходим из хранилищ, даже условных. БПЛА видят над Запорожьем", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Запорізька Січ

Кроме того, там уточнили, что предварительно, оккупанты ударили ракетой Х-59 вблизи Вольнянского.

Также взрыв прогремел на "границе" Запорожской и Днепропетровской областей.

Скриншот поста Запорізька Січ

Отметим, что в 15.27 Воздушные Силы предупреждали о движении ракеты в сторону города и призвали граждан находиться в укрытиях.

Скриншот поста Воздушных Сил

Напомним, что россияне предприняли попытку атак и в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.

Кроме того, в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших