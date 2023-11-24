В Запорожье днем 24 ноября прозвучали взрывы — что известно

В Запорожье раздались взрывы
В Запорожье днем 24 ноября были слышны взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Telegram-канал Запорізька Січ.
Взрывы в Запорожье 24 ноября
"Еще громко в Запорожье. Бережемся, не выходим из хранилищ, даже условных. БПЛА видят над Запорожьем", — говорится в сообщении.
Кроме того, там уточнили, что предварительно, оккупанты ударили ракетой Х-59 вблизи Вольнянского.
Также взрыв прогремел на "границе" Запорожской и Днепропетровской областей.
Отметим, что в 15.27 Воздушные Силы предупреждали о движении ракеты в сторону города и призвали граждан находиться в укрытиях.
Напомним, что россияне предприняли попытку атак и в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.
Кроме того, в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших
Читайте Новини.LIVE!