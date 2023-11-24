У Хмельницькій області пролунали вибухи — ППО збила ворожий безпілотник

Збитий ворожий безпілотник. Фото: Оперативне командування "Північ"

Росіяни здійснили спробу атаки у ніч проти 24 листопада по Хмельницькій області. Сили протиповітряної в районі Старокостянтинова сили збили ворожий безпілотник.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

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Перед вибухами в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили про небезпеку на Хмельниччині. Фото: скриншот

Мешканців міста Старокостянтинів, що у Хмельницькому районі закликали перебувати в укриттях.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих