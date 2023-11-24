У Хмельницькій області пролунали вибухи — ППО збила ворожий безпілотник
24 листопада 2023 02:47
оновлено: 03:28
Збитий ворожий безпілотник. Фото: Оперативне командування "Північ"
Росіяни здійснили спробу атаки у ніч проти 24 листопада по Хмельницькій області. Сили протиповітряної в районі Старокостянтинова сили збили ворожий безпілотник.
Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.
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Перед вибухами в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу.
Мешканців міста Старокостянтинів, що у Хмельницькому районі закликали перебувати в укриттях.
"Хмельницький район. Працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих
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