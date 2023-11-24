В Хмельницкой области раздались взрывы — ПВО сбила вражеский беспилотник

Сбитый вражеский беспилотник. Фото: Оперативное командование "Север"

Россияне предприняли попытку атаки в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook.

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Перед взрывами в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили об опасности в Хмельницкой области. Фото: скриншот

Жителей города Староконстантинов в Хмельницком районе призывали находиться в укрытиях.

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв . Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших