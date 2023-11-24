В Хмельницкой области раздались взрывы — ПВО сбила вражеский беспилотник
24 ноября 2023 02:47
обновлено: 03:28
Сбитый вражеский беспилотник. Фото: Оперативное командование "Север"
Россияне предприняли попытку атаки в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook.
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Перед взрывами в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога.
Жителей города Староконстантинов в Хмельницком районе призывали находиться в укрытиях.
"Хмельницкий район. Работают силы ПВО ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области раздался взрыв . Россияне ударили по объекту инфраструктуры, обошлось без пострадавших
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