У Запоріжжі пролунали вибухи

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Запоріжжі вдень 24 листопада було чутно вибухи. В місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Telegram-канал Запорізька Січ.

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"Ще гучно в Запоріжжі. Бережемося, не виходимо зі сховищ, навіть умовних. БПЛА бачать над Запоріжжям", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Запорізька Січ

Крім того, там уточнили, що попередньо, окупанти вдарили ракетою Х-59 поблизу Вільнянська.

Також вибух пролунав на "кордоні" Запорізької та Дніпропетровської областей.

Скриншот допису Запорізька Січ

Зазначимо, що о 15:27 Повітряні Сили попереджали про рух ракети у бік міста та закликали громадян перебувати в укриттях.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що росіяни здійснили спробу атаки у ніч проти 24 листопада по Хмельницькій області. Сили протиповітряної в районі Старокостянтинова сили збили ворожий безпілотник.

Крім того, у Криворізькому районі Дніпропетровської області пролунав вибух. Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, обійшлося без постраждалих