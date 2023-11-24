Ігнат назвав кількість ракет, які РФ накопичила для обстрілів України

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія, ймовірно, накопичила до 900 далекобійних високоточних ракет, які можуть застосовуватися для обстрілів України взимку. За його словами, ворог виготовляв до 100 одиниць на місяць.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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"Так, кілька місяців уже немає таких обстрілів, як це було влітку. Якщо у підсумку рахувати, понад 100 ракет кожного літнього місяця приблизно використовувала. Вже в осінні місяці ті, що пройшли, таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо більше Х-59, Х-31. Але є теж Іскандер-М, Іскандер-К", — розповів Ігнат.

Він зазначив, що, за даними Генштабу та Повітряних сил, восени окупанти використовували декілька десятків ракет для ударів по Україні на місяць.

Ігнат нагадав, що потужності Росії озвучувало ГУР. Ворог може виготовляти 100 ракет на місяць.

"Тому можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900. Саме така кількість високоточних далекобійних. Окрім тих, про які ми зараз із вами згадували, це ракети авіаційні (Х-59, Х-31, Х-35), а також Онікси, ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійну високоточну зброю", — додав він.

Нагадаємо, у Білого дому з'явилося побоювання стосовно того, що Іран може надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Стурбованість посилилася після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Тегерана у вересні.

Також ми писали, що Росія практично два місяці не запускала крилаті ракети, ймовірно готуючись до зимових атак по енергетичній інфраструктурі України. Цілком вірогідно, що росіянам вдалося накопичити значний запас крилатих ракет.