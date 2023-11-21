Іран може надати Росії балістичні ракети, — Білий дім

Іранські балістичні ракети. Фото: Defence Express

У Білого дому з'явилося побоювання стосовно того, що Іран може надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни в Україні. Стурбованість посилилась після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Тегерана у вересні.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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За інформацією США, Іран уже надав Росії бойові безпілотники, керовані авіабомби та артилерійські снаряди. У вересні під час візиту Шойгу до Ірану, міністру РФ показали іранські балістичні ракети "Абабіль" і "Фатех-110".

"Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні", – сказав речник Ради національної безпеки.

Обмін зброєю між Іраном та РФ

Білий дім підтвердив те, що бойовики угруповання "Вагнер" планують передати систему ППО "Панцирь-С1" ліванському воєнізованому угрупованню "Хезболла", яке підтримує Іран.

Іран вже від початку повномасштабного вторгнення надав Росії тисячі дронів-камікадзе. Крім того, РФ також отримала технологію їх виробництва.

Країна-агресорка може отримати нове озброєння зі Сходу зовсім скоро, оскільки у жовтні відповідно до домовленостей у межах іранської ядерної угоди припинила дію резолюція Ради безпеки ООН, яка накладала обмеження на іранську програму балістичних ракет.

Нагадаємо, супутникові знімки нещодавно показали прискорення будівельних робіт на російському заводі, де планується масове виробництво іранських дронів-камікадзе. Очікується, що ці безпілотники будуть використовуватись Росією для атак на енергетичні об'єкти України.

В Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура".