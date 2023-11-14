У Росії активно просувається будівництво заводу з виробництва ударних дронів, — Reuters

Виробництво ударних дронів у Росії. Фото: росЗМІ

Супутникові знімки нещодавно показали прискорення будівельних робіт на російському заводі, де планується масове виробництво іранських дронів-камікадзе. Очікується, що ці безпілотники будуть використовуватись Росією для атак на енергетичні об'єкти України.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що попри розробки, ні США, ні їхні союзники поки що не застосували санкції до власника заводу, компанії "Алабуга" та пов'язаних із нею підприємств.

Також видання вказує, що знімок, зроблений супутником у середині вересня, демонструє, що нові споруди на території заводу збігаються з планами будівлі, які Washington Post раніше надав дослідницькому інституту.

Відповідно до інших документів, ці нові споруди будуть залучені для виробництва іранського дрона Shahed-136.

Також на супутникових знімках видно забудову додаткових об'єктів та встановлення нових огорож з блокпостами.

Reuters уточнює, що з наближенням зими є всі підстави очікувати, що Росія посилить використання Shahed-136 проти ключових енергетичних об'єктів України, погіршуючи умови для мирних жителів.

Нагадаємо, що нова версія іранського ударного дрона Shahed-136 тепер має реактивний двигун та свою оптичну станцію для того, щоб наводити мету. Кадри із застосуванням безпілотника можна побачити у документальному фільмі Parchamdar (флагман).