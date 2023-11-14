В России активно продвигается строительство завода по производству ударных дронов, — Reuters

Производство ударных дронов в России. Фото: росСМИ

Спутниковые снимки недавно показали ускорение строительных работ на российском заводе, где планируется массовое производство иранских дронов-камикадзе. Ожидается, что эти беспилотники будут использоваться Россией для атак на энергетические объекты Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что несмотря на разработки, ни США, ни их союзники пока не применили санкции к владельцу завода, компании "Алабуга" и связанным с ней предприятиям.

Также издание указывает, что снимок, сделанный спутником в середине сентября, демонстрирует, что новые постройки на территории завода совпадают с планами здания, которые Washington Post ранее предоставил исследовательскому институту.

В соответствии с другими утекшими документами, эти новые сооружения будут задействованы для производства иранского дрона Shahed-136.

Также на спутниковых снимках видна застройка дополнительных объектов и установка новых ограждений с блокпостами.

Reuters уточняет, что с приближением зимы, есть все основания ожидать, что Россия усилит использование Shahed-136 против ключевых энергетических объектов Украины, ухудшая условия для мирных жителей.

Напомним, что новая версия иранского ударного дрона Shahed-136 теперь имеет реактивный двигатель и свою оптическую станцию для того, чтобы наводить цель. Кадры с применением беспилотника можно увидеть в документальном фильме Parchamdar (флагман).