Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В России активно продвигается строительство завода по производству ударных дронов, — Reuters arrow

В России активно продвигается строительство завода по производству ударных дронов, — Reuters

14 ноября 2023 10:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России активно продвигается строительство завода по производству ударных дронов, — Reuters
Производство ударных дронов в России. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спутниковые снимки недавно показали ускорение строительных работ на российском заводе, где планируется массовое производство иранских дронов-камикадзе. Ожидается, что эти беспилотники будут использоваться Россией для атак на энергетические объекты Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Производство иранских дронов в России

Сообщается, что несмотря на разработки, ни США, ни их союзники пока не применили санкции к владельцу завода, компании "Алабуга" и связанным с ней предприятиям.

Также издание указывает, что снимок, сделанный спутником в середине сентября, демонстрирует, что новые постройки на территории завода совпадают с планами здания, которые Washington Post ранее предоставил исследовательскому институту.

В соответствии с другими утекшими документами, эти новые сооружения будут задействованы для производства иранского дрона Shahed-136. 

Также на спутниковых снимках видна застройка дополнительных объектов и установка новых ограждений с блокпостами. 

Reuters уточняет, что с приближением зимы, есть все основания ожидать, что Россия усилит использование Shahed-136 против ключевых энергетических объектов Украины, ухудшая условия для мирных жителей.

Напомним, что новая версия иранского ударного дрона Shahed-136 теперь имеет реактивный двигатель и свою оптическую станцию для того, чтобы наводить цель. Кадры с применением беспилотника можно увидеть в документальном фильме Parchamdar (флагман).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме