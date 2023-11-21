Иран может предоставить России баллистические ракеты, — Белый дом

Иранские баллистические ракеты. Фото: Defence Express

У Белого дома появились опасения, что Иран может предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Обеспокоенность усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По информации США, Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. В сентябре, во время визита Шойгу в Иран, министру РФ показали иранские баллистические ракеты "Абабиль" и "Фатех-110".

"Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине", — сказал представитель Совета национальной безопасности.

Обмен оружием между Ираном и РФ

Белый дом подтвердил то, что боевики группировки "Вагнер" планируют передать систему ПВО "Панцирь-С1" ливанской военизированной группировке "Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Иран уже с начала полномасштабного вторжения предоставил России тысячи дронов-камикадзе. Кроме того, РФ также получила технологию их производства.

Страна-агрессор может получить новое вооружение с Востока совсем скоро, поскольку в октябре, согласно договоренностям в рамках иранского ядерного соглашения, прекратила действие резолюция Совбеза ООН, которая накладывала ограничения на иранскую программу баллистических ракет.

Напомним, спутниковые снимки недавно показали ускорение строительных работ на российском заводе, где планируется массовое производство иранских дронов-камикадзе. Ожидается, что эти беспилотники будут использоваться Россией для атак на энергетические объекты Украины.

В Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".