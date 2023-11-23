Ігнат розповів, скільки радянських боєприпасів є в запасі у РФ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Армія Inform

Росія може мати чималі запаси боєприпасів радянського зразка, але в якому вони стані наразі невідомо. На це впливає розташування складів для зберігання цієї зброї, оскільки в росіян вони часто знаходяться на відкритих майданчиках.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Які запаси боєприпасів в Росії

Ігнат розповів, що в запасі росіян може бути багато боєприпасів, але ніхто не знає, в якому вони стані. Він також нагадав, що в Україні за часів СРСР також була величезна кількість складів з такими боєприпасами. І був такий період, коли РФ намагалася їх уразити, тоді часто були вибухи на складах.

"У Росії теж може бути чимала кількість таких боєприпасів і складів. Тільки от їх стан для бойових дій під питанням. Тому що склади у багатьох випадках були на відкритих майданчиках, а не в сховищах", — пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці розповіли, що Росія практично два місяці не запускала крилаті ракети, ймовірно готуючись до зимових атак по енергетичній інфраструктурі України. Цілком вірогідно, що росіянам вдалося накопичити значний запас крилатих ракет.

Окрім того, на початку листопада українська розвідка дізналась, що в Росії в запасах є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Вони можуть вражати об'єкти на відстані понад 350 кілометрів.

Додамо, що крилаті ракети морського базування "Калібр" можуть летіти до України довше на 20-30 хвилин, якщо пуски будуть не з окупованого Криму, а з портів Новоросійська.