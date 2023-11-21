Росія накопичила великий запас крилатих ракет

Крилаті ракети. Ілюстративне фото: mil.gov.ua

Росія практично два місяці не запускала крилаті ракети, ймовірно, готуючись до зимових атак по енергетичній інфраструктурі України. Цілком вірогідно, що росіянам вдалося накопичити значний запас крилатих ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у мережі Х.

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"Станом на зараз Росія майже два місяці утримується від запусків крилатих ракет повітряного запуску зі свого парку важких бомбардувальників, що, ймовірно, дозволило їй створити значні запаси цієї зброї. Росія, швидше за все, використає ці ракети, якщо повторить минулорічні спроби знищити критичну інфраструктуру України", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Міноборони Великої Британії. Фото: Міноборони Британії.

Міністерство оборони Великої Британії також пояснило, що у період з 18 по 19 листопада 2023 року Росія запустила по Україні близько 50 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранської розробки. Здебільшого — у бік Києва. Їх запускали хвилями по двох напрямках — від Курська на схід і від Краснодара на південний схід.

"Однією з цілей Росії, ймовірно, було погіршити протиповітряну оборону України і підготуватися перед ймовірною зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України", — зазначили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що крилаті ракети морського базування "Калібр" можуть летіти до України довше на 20-30 хвилин, якщо пуски будуть не із окупованого Криму, а із портів Новоросійська.