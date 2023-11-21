Россия накопила большой запас крылатых ракет

Крылатые ракеты. Иллюстративное фото: mil.gov.ua

Россия практически два месяца не запускала крылатые ракеты, вероятно, готовясь к зимним атакам по энергетической инфраструктуре Украины. По всей вероятности, россиянам удалось накопить значительный запас крылатых ракет.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в сети X.

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"По состоянию на сегодняшний день Россия почти два месяца воздерживается от запусков крылатых ракет воздушного запуска из своего парка тяжелых бомбардировщиков, что, вероятно, позволило ей создать значительные запасы этого оружия. Россия, скорее всего, использует эти ракеты, если повторит прошлогодние попытки уничтожить критическую инфраструктуру Украины", — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны Великобритании. Фото: Минобороны Британии.

Министерство обороны Великобритании также пояснило, что в период с 18 по 19 ноября 2023 года Россия запустила по Украине около 50 ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed иранской разработки. В основном — в сторону Киева. Их запускали волнами по двум направлениям — от Курска на восток и от Краснодара на юго-восток.

"Одна из целей России, вероятно, была ухудшить противовоздушную оборону Украины и подготовиться перед вероятной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины", — отметили в Минобороны Британии.

Напомним, что крылатые ракеты морского базирования "Калибр" могут лететь в Украину дольше на 20-30 минут, если пуски будут не из оккупированного Крыма, а из портов Новороссийска.