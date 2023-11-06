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В ГУР розповіли, скільки ще ракет має Росія

6 листопада 2023 11:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ГУР розповіли, скільки ще ракет має Росія
РОсійська ракетна система. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Вони можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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Запаси РФ, за словами Скібіцького, орієнтовно становлять:

  • 160 "Калібрів";
  • 160 одиниць Х-101, Х-555 та Х-55 з бойовою частиною;
  • 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К";
  • 80 "Кинджалів";
  • 150 ракет Х-22/Х-32.

Розвідник зазначив, що минулого року показники були майже такі самі – це свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет та підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу.

Зокрема у жовтні росіянам вдалося випустити близько 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 км. Зокрема, 20 "Калібрів", близько 40 ракет Х-101 та чотири "Кинджала".

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть — мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі й не досягнуть результату — тоді знову хтось полетить з посади", — зазначив представник ГУР.

Також він наголосив, що досягти результату росіянам буде складно, адже "ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми".

Раніше ми повідомляли, що Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідку відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.

Нагадуємо, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вкид про нібито смерть президента Росії Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди. Це є інструментом впливу на самого Путіна і частиною певного сценарію.

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