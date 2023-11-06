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В ГУР рассказали, сколько еще ракет у России

6 ноября 2023 11:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР рассказали, сколько еще ракет у России
Российская ракетная система. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Они могут поражать объекты на расстоянии более 350 км.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Запасы РФ, по словам Скибицкого, ориентировочно составляют:

  • 160 "Калибров";
  • 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;
  • 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К";
  • 80 "Кинжалов";
  • 150 ракет Х-22/Х-32.

Разведчик отметил, что в прошлом году показатели были почти такие же — это свидетельствует о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса.

В частности, в октябре россиянам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 км. В частности, 20 "Калибров", около 40 ракет Х-101 и четыре "Кинжала".

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут — минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата, тогда снова кто-то улетит с должности", — отметил представитель ГУР.

Также он подчеркнул, что достичь результата россиянам будет сложно, ведь "мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы".

Ранее сообщалось, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главному управлению разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.

Напоминаем, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что вброс о якобы смерти президента России Владимира Путина преследовал цель проверить реакцию простых россиян, элит, пропаганды. Это инструмент влияния на самого Путина и часть определенного сценария.

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