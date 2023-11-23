Игнат рассказал, сколько советских боеприпасов есть в запасе у РФ

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Армия Inform

Россия может иметь немалые запасы боеприпасов советского образца, но в каком состоянии они пока неизвестно. На это влияет расположение складов для хранения этого оружия, поскольку у россиян они часто находятся на открытых площадках.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что в запасе россиян может быть много боеприпасов, но никто не знает, в каком они состоянии. Он также напомнил, что в Украине при СССР было огромное количество складов с такими боеприпасами. И был такой период, когда РФ пыталась поразить их, тогда часто были взрывы на складах.

"В России тоже может быть немало таких боеприпасов и складов. Только вот их состояние для боевых действий под вопросом. Потому что склады во многих случаях были на открытых площадках, а не в хранилищах", — пояснил спикер Воздушных сил.

Напомним, недавно в британской разведке рассказали, что Россия практически два месяца не запускала крылатые ракеты, предположительно готовясь к зимним атакам по энергетической инфраструктуре Украины. Вполне вероятно, что россиянам удалось накопить значительный запас крылатых ракет.

Кроме того, в начале ноября украинская разведка узнала, что в России в запасах около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Они могут поражать объекты на расстоянии более 350 км.

Добавим, что крылатые ракеты морского базирования "Калибр" могут лететь в Украину дольше 20-30 минут, если пуски будут не из оккупированного Крыма, а из портов Новороссийска.