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Игнат назвал количество ракет, которые РФ накопила для обстрелов Украины

24 ноября 2023 18:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат назвал количество ракет, которые РФ накопила для обстрелов Украины
Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Россия, вероятно, накопила до 900 дальнобойных высокоточных ракет, которые могут применяться для обстрелов Украины зимой. По его словам, враг изготавливал до 100 единиц в месяц.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Так, несколько месяцев уже нет таких обстрелов, как это было летом. Если в итоге считать, более 100 ракет каждый летний месяц примерно использовала. Уже в осенние месяцы те, что прошли, таких интенсивных обстрелов ракетами нет. Мы видим больше Х-59, Х-31. Но есть тоже Искандер-М, Искандер-К", — рассказал Игнат.

Он отметил, что, по данным Генштаба и Воздушных сил, осенью оккупанты использовали несколько десятков ракет для ударов по Украине на месяц.

Игнат напомнил, что мощности России озвучивало ГУР. Враг может изготавливать 100 ракет в месяц.

"Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или, может, даже 900. Именно такое количество высокоточных дальнобойных. Кроме тех, о которых мы сейчас с вами упоминали, это ракеты авиационные (Х-59, Х-31, Х-35), а также Ониксы, ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойном высокоточном оружии", — добавил он.

Напомним, у Белого дома появились опасения, что Иран может предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине. Обеспокоенность усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре.

Также мы писали, что Россия практически два месяца не запускала крылатые ракеты, предположительно готовясь к зимним атакам по энергетической инфраструктуре Украины. По всей вероятности, россиянам удалось накопить значительный запас крылатых ракет.

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