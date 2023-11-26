ВСУ уничтожили много вражеской артиллерии, которую РФ не может восстановить, — офицер

Украинские военные на поле боя. Фото: Reuters

Украинские военные ликвидировали много российской артиллерии, которую РФ не имеет возможности изготовить. Из-за этого оккупанты начали использовать на фронте РСЗО советского образца.

Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, из-за использования армией РФ советской техники количество ее уничтожения Вооруженными силами Украины увеличилось.

"По сводкам Генштаба, количество уничтоженной артиллерии россиян приближается к 7900 единиц. Можем сказать, что эта борьба достаточно успешна, ведь у них значительное количество уничтоженных САУ, которые им очень трудно пополнять из-за нехватки на арсеналах. Им на замену они завозят старые советские стволы", — объяснил Калашников.

Он добавил, что враг начал использовать танки как артиллерию из-за недостаточного ее количества на фронте.

В свою очередь, в британской разведке заявили, что российские военные столкнулись с трудностями в использовании ракет "Калибр" для нападений на Украину.

Напомним, представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Россия, вероятно, накопила до 900 дальнобойных высокоточных ракет, которые могут применяться для обстрелов Украины зимой. По его словам, враг производил до 100 единиц в месяц.