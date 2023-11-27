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Росія готується до затяжної війни — експерт поділився прогнозом

27 листопада 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія готується до затяжної війни — експерт поділився прогнозом
Військовий ЗСУ на БТР. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант прокоментував подальший хід війни та план дій російського диктатора Володимира Путіна. Він припустив, доки затягнуться бойові дії. 

Про це Глен Грант розповів в інтерв'ю Еспресо. 

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"Росія готується до двох-трьох років, а може, навіть і до 10-15 років затяжної війни. Вона просто продовжуватиме бити по Україні, поки та не зламається", — зазначив Грант.

За його словами, РФ очікує, що Захід невдовзі здасться й тоді відбудеться щось на зразок "корейського сценарію". Так, війну поставлять на паузу, а нашу країну розділять на Східну, чи так звану Новоросію, та саму Україну.

Які справи в Росії зараз

Експерт зазначив, що в Росії відбувається неспішна мобілізація, аби уникнути безладу в Москві та Санкт-Петербурзі, однак у "глубинках" призов йде повним ходом. 

Однак попри всі успіхи РФ, країна наближається до роздоріжжя, де збільшується військова потужність, але економіка втрачає стійкість.

"У певному сенсі добре, що в російському генштабі перебувають не дуже світлі голови. Вони розумні у своїй конкретній спеціальності, але точно не в стратегічному мисленні. Цілком можливо, що, поставивши країну на військові рейки, вони фактично руйнують її економіку в цілому. Ми знаємо, що стан економіки в Росії в багатьох сферах залишає бажати кращого. Наприклад, деякі авіакомпанії на межі колапсу, тому що вони не можуть отримати запчастини та підтримувати літаки в належному стані в повітрі. Це є відображенням деяких сфер в економіці. І якщо уже авіакомпанії не витримують, то інші сегменти точно мають бути близькі до колапсу", — додав Грант.

Нагадаємо, що боєць "Азову" спрогнозував кінець війни України з Росією. За його словами, все закінчиться, як і почалось.

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