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Россия готовится к затяжной войне — эксперт поделился прогнозом

27 ноября 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия готовится к затяжной войне — эксперт поделился прогнозом
Военный ВСУ на БТР. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Британский военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант прокомментировал дальнейший ход войны и план действий российского диктатора Владимира Путина. Он предположил, до каких пор затянутся боевые действия.

Об этом Глен Грант рассказал в интервью Эспрессо.

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"Россия готовится к двум-трем годам, а может даже и к 10-15 годам затяжной войны. Она просто будет продолжать бить по Украине, пока та не сломается", — отметил Грант.

По его словам, РФ ожидает, что Запад вскоре сдастся и тогда произойдет что-то вроде "корейского сценария". Так, войну поставят на паузу, а нашу страну разделят на Восточную, так называемую Новороссию, и саму Украину.

Как обстоят дела в России сейчас

Эксперт утверждал, что в России происходит неспешная мобилизация во избежание беспорядков в Москве и Санкт-Петербурге, однако в "глубинках" призыв идет полным ходом.

Однако, несмотря на все успехи РФ, страна приближается к развилке, где увеличивается военная мощность, но экономика теряет устойчивость.

"В известном смысле хорошо, что в российском генштабе находятся не очень светлые головы. Они умны в своей конкретной специальности, но точно не в стратегическом мышлении. Вполне возможно, что, поставив страну на военные рельсы, они фактически разрушают ее экономику в целом. Мы знаем, что состояние экономики в России во многих сферах оставляет желать лучшего, например, некоторые авиакомпании на грани коллапса, потому что они не могут получить запчасти и поддерживать самолеты в надлежащем состоянии в воздухе, это отражение некоторых сфер в экономике. И если уж авиакомпании не выдерживают, то другие сегменты должны быть точно близки к коллапсу", — добавил Грант.

Напомним, что боец "Азова" спрогнозировал конец войны Украины с Россией. По его словам, все закончится, как и началось.

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