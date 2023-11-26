Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Український військовий на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовий "Азову" Святослав Сірий, боротьба якого розпочалася з Майдану Незалежності, впевнений, що війна повинна закінчитися тільки тоді, коли Україна поверне свої території, обумовлені кордонами 1991 року. За словами бійця, в протилежному — спокою від Росії не дочекаєшся.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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"Закінчиться все, як почалось, отак, от в один день. Ми просто встанемо і хтось помре, або там щось трапиться, що ми зможемо за день чи за тиждень розв'язати всі свої питання", — вважає Сірий.

За його словами, в суспільстві з'явилась думка про затяжну й тяжку війну, однак військовий впевнений, що вона завершиться деокупацією всіх загарбаних українських територій Росією.

Також Святослав Сірий додав, що ворога треба "і дипломатично, і економічно загнати в собачу будку".

"Тому, що якщо ми цього не зробимо, якщо ми не доведемо цю справу до кінця, то вони наберуться сили, знайдуть тут знов "рускоязичних" або "рускокультуристів", до яких можна заходити, і вони будуть заходити ще раз. І ми в будь-якому випадку в результаті будемо все одно втрачати більше", — додав боєць "Азову".

Нагадаємо, що прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вміло та професійно штурмували ворожі позиції на Сватівському напрямку. Нашим бійцям вдалося просунутися вперед та зайняти передові позиції.