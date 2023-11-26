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Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

26 ноября 2023 04:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны
Украинский военный на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военный "Азова" Святослав Серый, борьба которого началась с Майдана Независимости, уверен, что война должна закончиться только тогда, когда Украина вернет свои территории, обусловленные границами 1991 года. По словам бойца, в противоположном — покоя от России не дождешься.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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"Кончится все, как началось, вот в один день. Мы просто встанем и кто-то умрет, или там что-нибудь случится, что мы сможем за день или за неделю решить все свои вопросы", — считает Серый.

По его словам, в обществе появилось мнение о затяжной и тяжелой войне, однако военный уверен, что она завершится деоккупацией всех захваченных украинских территорий Россией.

Также Святослав Серый добавил, что врага нужно "и дипломатично, и экономически загнать в собачью будку".

"Потому что если мы этого не сделаем, если мы не доведем это дело до конца, то они наберутся силы, найдут здесь снова "русскоязычных" или "рускокультуристов", к которым можно заходить, и они будут заходить еще раз. В любом случае в результате будем все равно терять больше", — добавил боец "Азова".

Напомним, что пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" умело и профессионально штурмовали вражеские позиции на Сватовском направлении. Нашим бойцам удалось продвинуться вперед и занять передовые позиции.

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