У ДПСУ показали, як прикордонники штурмували ворожі позиції на Сватівському напрямку

Штурм російських позицій. Фото: скриншот

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вміло та професійно штурмували ворожі позиції на Сватівському напрямку. нашим бійцям вдалося просунутися вперед та зайняти передові позиції.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі та показали відео штурму.

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У відомстві розповіли, що прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" успішно штурмували ворожі позиції на Сватівському напрямку.

"Штурм ворожих позицій наживо. Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського воєнного кореспондента, який знімав сюжети про окупацію Київської області. На момент отримання смертельного поранення він перебував на окупованій території Запорізької області.

Раніше ми повідомляли, що колишнього українського депутата, зрадника Олега Царьова поранили в Криму. Вже пізніше російські пропагандисти опублікували його перший коментар після замаху на нього.