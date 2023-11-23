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ЗСУ знищили російського воєнкора, який знімав репортажі про окупацію Київщини

23 листопада 2023 11:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ знищили російського воєнкора, який знімав репортажі про окупацію Київщини
Російський воєнкор Борис Максудов. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України ліквідували російського воєнного кореспондента, який знімав сюжети про окупацію Київської області. На момент отримання смертельного поранення він перебував на окупованій території Запорізької області.

Про це у четвер, 23 листопада, повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Йдеться про воєнкора Бориса Максудова. Він отримав численні осколкові поранення після атаки з боку українського БпЛА в Запорізькій області.

Спершу росЗМІ повідомляли, що журналіста евакуювали й загрози його життю немає, однак вже за добу Максудов помер.

На відео можна побачити перші хвилини після поранення воєнкора.

Раніше ми повідомляли, що колишнього українського депутата, зрадника Олега Царьова поранили в Криму. Вже пізніше російські пропагандисти опублікували його перший коментар після замаху на нього.

Нагадуємо, що нещодавно російський пропагандист Євгеній Сатановський з каналу "Соловйов Live" публічно принизив представницю МЗС РФ Марію Захарову. Зокрема, він назвав жінку "ш***ою, що сильно випиває".

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