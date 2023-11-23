ЗСУ знищили російського воєнкора, який знімав репортажі про окупацію Київщини

Російський воєнкор Борис Максудов. Фото: скриншот

Збройні сили України ліквідували російського воєнного кореспондента, який знімав сюжети про окупацію Київської області. На момент отримання смертельного поранення він перебував на окупованій території Запорізької області.

Про це у четвер, 23 листопада, повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Йдеться про воєнкора Бориса Максудова. Він отримав численні осколкові поранення після атаки з боку українського БпЛА в Запорізькій області.

Спершу росЗМІ повідомляли, що журналіста евакуювали й загрози його життю немає, однак вже за добу Максудов помер.

На відео можна побачити перші хвилини після поранення воєнкора.

Раніше ми повідомляли, що колишнього українського депутата, зрадника Олега Царьова поранили в Криму. Вже пізніше російські пропагандисти опублікували його перший коментар після замаху на нього.

Нагадуємо, що нещодавно російський пропагандист Євгеній Сатановський з каналу "Соловйов Live" публічно принизив представницю МЗС РФ Марію Захарову. Зокрема, він назвав жінку "ш***ою, що сильно випиває".