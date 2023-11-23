ВСУ уничтожили российского военкора, снимавшего репортажи об оккупации Киевщины

Российский военкор Борис Максудов. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного корреспондента, снимавшего сюжеты об оккупации Киевской области. В момент получения смертельного ранения он находился на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил российский пропагандист Владимир Соловьев.

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Речь идет о военкоре Борисе Максудове. Он получил многочисленные осколочные ранения после атаки со стороны украинского БпЛА в Запорожской области.

Сначала росСМИ сообщали, что журналиста эвакуировали и угрозы его жизни нет, однако уже через сутки Максудов умер.

На видео можно увидеть первые минуты после ранения военкора.

Ранее мы сообщали, что бывшего украинского депутата, предателя Олега Царева ранили в Крыму. Уже позже российские пропагандисты опубликовали его первый комментарий после покушения на него.

Напомним, что недавно российский пропагандист Евгений Сатановский с канала "Соловьев Live" публично унизил представительницу МИД РФ Марию Захарову. В частности, он назвал женщину "ш***ой, которая сильно выпивает".