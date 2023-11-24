В ГПСУ показали, как пограничники штурмовали вражеские позиции на Сватовском направлении

Штурм русских позиций. Фото: скриншот

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" умело и профессионально штурмовали вражеские позиции на Сватовском направлении. Нашим бойцам удалось продвинуться вперед и занять передовые позиции.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и показали видео штурма.

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В ведомстве рассказали, что пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" успешно штурмовали вражеские позиции на Сватовском направлении.

"Штурм вражеских позиций вживую. Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного корреспондента, снимавшего сюжеты об оккупации Киевской области. В момент получения смертельного ранения он находился на оккупированной территории Запорожской области.

Ранее мы сообщали, что бывшего украинского депутата, предателя Олега Царева, ранили в Крыму. Уже позже российские пропагандисты опубликовали его первый комментарий после покушения на него.