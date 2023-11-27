Расходы России на войну - какие ресурсы есть у агрессора

Российская техника в Украине. Фото: из открытых источников

Минобороны Великобритании опубликовало бюджет России на 2024 год. Оттуда стало известно, что на следующий год страна-агрессор резко увеличивает количество расходов на военно-промышленный комплекс и вооруженные силы.

О новых ресурсах агрессора рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Расходы РФ на армию

Согласно имеющейся информации, статья российского бюджета на ВПК вырастет на колоссальную сумму — около 11 триллионов рублей (около 117 миллиардов долларов США).

"Уверен — кремлевский диктатор планирует долгосрочную войну, поэтому выбрасывает все больше и больше бюджетных денег. Эти расходы нужны ему для того, чтобы удержаться в войне до того момента, когда экономики Украины и Запада будут истощены и они согласятся на переговоры на российских условиях", — отметил эксперт.

Однако он считает, анализируя перспективы российской армии, что далеко не по всем направлениям военно-промышленного комплекса в стране-агрессоре ожидаются серьезные успехи.

"Причиной этого являются санкции, которые даже при условии частичного обхода все-таки закрыли для россиян большой западный рынок технологий и комплектующих. В настоящее время россияне используют уже не только тактику Второй мировой, но и буквально технику, которая осталась с тех пор и сохранялась свыше 70 лет на складах долговременного хранения, пока огромные потери не заставили Генштаб ВС РФ расконсервировать эти, без преувеличения, исторические запасы", — подчеркнул Снегирев.

Военные ресурсы РФ

Военный эксперт считает, что теоретически производство танков в России может возрасти до 200 в год. Но этого катастрофически мало на фоне потерь, которые российские войска понесли в Украине.

"По данным Генштаба ВСУ, за прошлый год армией РФ был потерян 3 031 танк. Впрочем, на складах длительного хранения на территории России оставались примерно 15 000 танков. Это старые советские Т-72, Т-62 и Т-55/54. Большинство из них нельзя восстановить. Согласно спутниковым снимкам центральных баз хранения на территории РФ, только 2 075 танков из 5 678 имеющихся на складах были боеспособными. Следовательно, оккупационная армия может привлечь лишь около трети от общего количества своих запасов", — добавил эксперт.

По его словам, сейчас идет массовый ремонт и модернизация Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3, Т-62, Т-54/55, снятых с консервации. Последний танк "с нуля" сошел с конвейера в 2011 году, и это был Т-90. Т-72 и Т-80 не сходили с конвейера с 1998 года.

"Российскому ВПК нужны десятилетия, чтобы вернуться на довоенный уровень. Так что российский ВПК в тех условиях, которые есть, может рассчитывать на ремонт устаревшей бронетехники, но отнюдь не на серийное изготовление современных танков и бронемашин, большое количество которых оккупационный контингент потерял за полтора года войны", — добавил Снегирев.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 27 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.