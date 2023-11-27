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У Генштабі показали, як українські воїни ліквідували окупанта під Авдіївкою

27 листопада 2023 23:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі показали, як українські воїни ліквідували окупанта під Авдіївкою
Удар по російському окупанту. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Бійці ЗСУ ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку.

У Генштабі показали професійну роботу 47-ї окремої механізованої бригади по ліквідації ворога.

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Ліквідація окупанта

"Після масштабних втрат в броньованій техніці, активно задіяна піхота противника, яка пересувається малими групами", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити ефектну роботу 47-ї окремої механізованої бригади, воїни якої професійно знищили російського загарбника.

Нагадаємо, на передовій в Україні вперше помітили танк американського виробництва Abrams. В країні не коментували цього.

Також ми писали, що триває 642 добу широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють обстрілів, а бійці ЗСУ продовжують завдавати удари по ворогу.

Додамо, українські військові відслідкували ворожий безпілотник, який коригував вогонь російської артилерії. Бійці вирішили знищити коригувальника найбільш доступним способом — повітряним тараном.

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