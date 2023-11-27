У Генштабі показали, як українські воїни ліквідували окупанта під Авдіївкою
Російські окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку. Бійці ЗСУ ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку.
У Генштабі показали професійну роботу 47-ї окремої механізованої бригади по ліквідації ворога.
Ліквідація окупанта
"Після масштабних втрат в броньованій техніці, активно задіяна піхота противника, яка пересувається малими групами", — йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити ефектну роботу 47-ї окремої механізованої бригади, воїни якої професійно знищили російського загарбника.
Нагадаємо, на передовій в Україні вперше помітили танк американського виробництва Abrams. В країні не коментували цього.
Також ми писали, що триває 642 добу широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють обстрілів, а бійці ЗСУ продовжують завдавати удари по ворогу.
Додамо, українські військові відслідкували ворожий безпілотник, який коригував вогонь російської артилерії. Бійці вирішили знищити коригувальника найбільш доступним способом — повітряним тараном.
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