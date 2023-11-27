Єрмак показав, як ЗСУ ефектно нищать російські танки

Знищення російських танків. Фото: скриншот

Триває 642 добра доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Наші військові продовжують нищити особовий склад і техніку росіян.

Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та показав відповідне відео.

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"Дуже гарне знищення російських танків нашими воїнами. Так тримати", — написав Єрмак.

На відео видно, як Збройні сили України завдають влучних ударів по російських танках.

Інші досягнення ЗСУ за тиждень

Нещодавно снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського загарбника з відстані у 3 800 метрів. Попередній рекорд становив 3 540 метрів.

На відео чітко видно влучання у ворожого солдата і переляк загарбників, що стояли поруч.

23 листопада за допомогою дронів бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили кількох окупантів на Лиманському напрямку. На відео видно, як троє окупантів несуть четвертого. Проте, коли вони помічають, що на них насувається український дрон, кидають свого товариша та розбігаються у різні боки.

Водночас 23 листопада стало відомо, що Збройні сили України ліквідували російського воєнного кореспондента, який знімав сюжети про окупацію Київської області. На момент отримання смертельного поранення він перебував на окупованій території Запорізької області. Йдеться про воєнкора Бориса Максудова.

А 26 листопада українські військові ліквідували багато російської артилерії, яку РФ не має можливості виготовити. Через це окупанти почали використовувати на фронті РСЗВ радянського зразка.

Нагадаємо, раніше ГУР МО оприлюднило запис розмови, під час якої російський окупант скаржиться, що в Україні більше дронів, ніж у РФ. Він також розповів про бажання напитися у відпустці та неналежну підготовку.