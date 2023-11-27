Ермак показал, как ВСУ эффектно уничтожают российские танки

Уничтожение российских танков. Фото: скриншот

Продолжаются 642 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Наши военные продолжают уничтожать личный состав и технику россиян.

Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и показал соответствующее видео.

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"Очень хорошее уничтожение российских танков нашими воинами. Так держать", — написал Ермак.

На видео видно, как Вооруженные силы Украины наносят меткие удары по российской технике.

Другие достижения ВСУ за неделю

Недавно снайпер Службы безопасности Украины установил мировой рекорд по результативному выстрелу. Он ликвидировал российского захватчика с расстояния в 3 800 метров. Предыдущий рекорд составил 3 540 метров.

На видео четко видны попадания во вражеского солдата и испуг стоящих рядом захватчиков.

Кроме того, 23 ноября с помощью дронов бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили нескольких оккупантов на Лиманском направлении. На видео видно, как трое оккупантов несут четвертого. Однако когда они замечают, что на них надвигается украинский дрон, бросают своего товарища и разбегаются в разные стороны.

В то же время 23 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного корреспондента, снимавшего сюжеты об оккупации Киевской области. В момент получения смертельного ранения он находился на оккупированной территории Запорожской области. Речь идет о военкоре Борисе Максудове.

А 26 ноября украинские военные ликвидировали много российские артиллерии, которую РФ не имеет возможности изготовить. Поэтому оккупанты начали использовать на фронте РСЗО советского образца.

Напомним, ранее ГУР МО обнародовало запись разговора, во время которого российский оккупант жалуется, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Он также рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.