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ЗСУ знищили російські склади боєприпасів й не тільки — нові дані від Генштабу

17 листопада 2023 07:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили російські склади боєприпасів й не тільки — нові дані від Генштабу
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 632 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, а також завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Воїн ЗСУ та військова техніка
Воїн ЗСУ та військова техніка. Фото: Генштаб

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів ворога.

Українські військові з безпілотником
Українські військові з безпілотником. Фото: Генштаб 

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу. Також вони наносять вогневе ураження по тилах ворога.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими. В боях під Авдіївкою загарбники втрачають до 1 тисячі солдатів на день.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО. Мова йде про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців — як для викладання процедур планування та ухвалення рішень за стандартами НАТО (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей.

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