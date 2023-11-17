ЗСУ знищили російські склади боєприпасів й не тільки — нові дані від Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 632 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, а також завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Воїн ЗСУ та військова техніка. Фото: Генштаб

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів ворога.

Українські військові з безпілотником. Фото: Генштаб

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу. Також вони наносять вогневе ураження по тилах ворога.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими. В боях під Авдіївкою загарбники втрачають до 1 тисячі солдатів на день.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО. Мова йде про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців — як для викладання процедур планування та ухвалення рішень за стандартами НАТО (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей.