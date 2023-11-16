У Міноборони розповіли, скільки бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

В Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО. Мова йде про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців — як для викладання процедур планування та ухвалення рішень за стандартами НАТО (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Повідомляється, що цьому передувала зустріч першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка з директором Програми DEEP Маріушем Солісом в штаб-квартирі НАТО.

Зазначається, що програма DEEP — потужний інструмент, який вже понад 10 років допомагає Україні удосконалювати та підвищувати сумісність української освіти з Альянсом. Внаслідок співпраці у межах програми вже понад 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли підготовку та підвищення кваліфікації.

Наразі триває підготовка військовослужбовців на курсах командирів та інструкторів сержантського складу.

"За сприяння програми DEEP розроблено низку базових документів щодо змін у вищій військовій освіті. Зокрема, Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України, а також Концепція трансформації системи військової освіти", — розповів Павлюк, та висловив сподівання, що програма DEEP також долучиться до реалізації розробленої цього року "Візії системи "патронажу" країн-членів НАТО над військовими навчальними закладами в системі Міністерства оборони України.

Задача Візії, як повідомляється, — інтеграція системи військової освіти України в європейський військовий-освітній простір шляхом впровадження архітектури всебічного навчання.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони заявили про плани перевести ЗСУ на повне забезпечення українськими товарами. Також в оборонному відомстві пояснили, хто отримає додаткові виплати у ЗСУ по програмі військового рекрутингу.