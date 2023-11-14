В Міноборони планують перевести ЗСУ на повне забезпечення українськими товарами
У Міністерстві оборони проводять відповідну роботу, аби перевести Збройні Сили України на українське виробництво в повному обсязі. Йдеться про забезпечення бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом та їжею.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зустріч представників міністерства та українського бізнесу.
Забезпечення ЗСУ товарами українського виробництва
Проте головним критерієм таких речей є якість та конкурентна ціна. Через це Міністерство стало ініціатором зустрічі з представниками українського бізнесу, які займаються постачанням цих товарів для ЗСУ.
"Підприємці кажуть, що готові повністю забезпечувати тилові потреби ЗСУ якісними товарами. Зокрема, на зустрічі обговорили, як зробити співпрацю бізнесу з державою передбачуваною, щоб бізнес міг планувати витрати під замовлення МОУ", — йдеться у повідомленні.
Хто буде відповідати за постачання товарів для армії
Зазначається, що у 2024 році саме "Агенція закупівель у сфері оборони" (новостворене підприємство Міноборони) буде займатися забезпеченням української армії одягом, їжею, пально-мастильними матеріалами, бронежилетами, касками та тактичним спорядженням.
Нині ця агенція готується до проведення перших закупівель товарами харчування.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України розповіли, скільки коштує харчування для одного військовослужбовця за добу. Там уточнили, що ціна залежить від регіону.
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