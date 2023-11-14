В Минобороны планируют перевести ВСУ на полное обеспечение украинскими товарами

Полевая кухня на фронте. Фото: УНИАН

В Министерстве обороны проводят соответствующую работу, чтобы перевести Вооруженные Силы Украины на украинское производство в полном объеме. Речь идет об обеспечении бронежилетами, касками, тактическим снаряжением, одеждой и едой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на встречу представителей министерства и украинского бизнеса.

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Обеспечение ВСУ товарами украинского производства

Однако главным критерием таких вещей есть качество и конкурентная цена. Поэтому Министерство стало инициатором встречи с представителями украинского бизнеса, которые занимаются поставкой этих товаров для ВСУ.

"Предприниматели говорят, что готовы полностью обеспечивать тыловые потребности ВСУ качественными товарами. В частности, на встрече обсудили, как сделать сотрудничество бизнеса с государством предсказуемым, чтобы бизнес мог планировать расходы под заказ МОУ", — говорится в сообщении.

Кто будет отвечать за поставку товаров для армии

Отмечается, что в 2024 году именно "Агентство закупок в сфере обороны" (новообразованное предприятие Минобороны) будет заниматься обеспечением украинской армии одеждой, едой, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением.

В настоящее время это агентство готовится к проведению первых закупок товарами питания.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, сколько стоит питание для одного военнослужащего в сутки. Там уточнили, что цена зависит от региона.