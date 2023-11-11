Яка ціна харчування військового на добу — в Міноборони відповіли
У Міністерстві оборони України розповіли, скільки коштує харчування для одного військовослужбовця за добу. Там уточнили, що ціна залежить від регіону.
Про це повідомляє UA.NEWS.
Скільки коштує харчування військового за добу
"Вимоги до харчування регулюються поточним законодавством (Постанова Кабінету Міністрів України №426), а також у системі МОУ є окремий орган (Управління безпеки харчових продуктів), який здійснює контроль якості харчових продуктів для військовослужбовців", — зазначили в МОУ.
Також у відомстві розповіли, що мають намір змінити процедуру закупівель усього, що пов'язане з харчуванням українських захисників.
"Наприклад, якщо говорити про харчування, то планується розділення закупівель товарів і послуг. Задача цього розділення — залучити напряму виробників якісних товарів і сильних логістичних операторів. Очікується, що вдасться забезпечити високу якість продукції, яка поставляється, оптимізувати витрати в межах виконання контрактів та зробити ціноутворення прозорим", — додали в Міністерстві.
Таким чином, там уточнили, що залежно від регіону, вартість харчування військового за один день варіюється в межах 112-147 грн.
Нагадаємо, що в Україні з грудня запрацює закупівельна агенція "Державний оператор тилу", яка забезпечуватиме українських військових харчуванням.
Читайте Новини.LIVE!