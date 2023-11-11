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Яка ціна харчування військового на добу — в Міноборони відповіли

11 листопада 2023 01:56
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Інна Буряк
редактор
Яка ціна харчування військового на добу — в Міноборони відповіли
Військовий ЗСУ обідає супом. Фото: volynnews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Міністерстві оборони України розповіли, скільки коштує харчування для одного військовослужбовця за добу. Там уточнили, що ціна залежить від регіону.

Про це повідомляє UA.NEWS.

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Скільки коштує харчування військового за добу

"Вимоги до харчування регулюються поточним законодавством (Постанова Кабінету Міністрів України №426), а також у системі МОУ є окремий орган (Управління безпеки харчових продуктів), який здійснює контроль якості харчових продуктів для військовослужбовців", — зазначили в МОУ.

Також у відомстві розповіли, що мають намір змінити процедуру закупівель усього, що пов'язане з харчуванням українських захисників.

"Наприклад, якщо говорити про харчування, то планується розділення закупівель товарів і послуг. Задача цього розділення — залучити напряму виробників якісних товарів і сильних логістичних операторів. Очікується, що вдасться забезпечити високу якість продукції, яка поставляється, оптимізувати витрати в межах виконання контрактів та зробити ціноутворення прозорим", — додали в Міністерстві.

Таким чином, там уточнили, що залежно від регіону, вартість харчування військового за один день варіюється в межах 112-147 грн.

Нагадаємо, що в Україні з грудня запрацює закупівельна агенція "Державний оператор тилу", яка забезпечуватиме українських військових харчуванням.

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