Яка ціна харчування військового на добу — в Міноборони відповіли

Військовий ЗСУ обідає супом. Фото: volynnews.com

У Міністерстві оборони України розповіли, скільки коштує харчування для одного військовослужбовця за добу. Там уточнили, що ціна залежить від регіону.

Про це повідомляє UA.NEWS.

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Скільки коштує харчування військового за добу

"Вимоги до харчування регулюються поточним законодавством (Постанова Кабінету Міністрів України №426), а також у системі МОУ є окремий орган (Управління безпеки харчових продуктів), який здійснює контроль якості харчових продуктів для військовослужбовців", — зазначили в МОУ.

Також у відомстві розповіли, що мають намір змінити процедуру закупівель усього, що пов'язане з харчуванням українських захисників.

"Наприклад, якщо говорити про харчування, то планується розділення закупівель товарів і послуг. Задача цього розділення — залучити напряму виробників якісних товарів і сильних логістичних операторів. Очікується, що вдасться забезпечити високу якість продукції, яка поставляється, оптимізувати витрати в межах виконання контрактів та зробити ціноутворення прозорим", — додали в Міністерстві.

Таким чином, там уточнили, що залежно від регіону, вартість харчування військового за один день варіюється в межах 112-147 грн.

Нагадаємо, що в Україні з грудня запрацює закупівельна агенція "Державний оператор тилу", яка забезпечуватиме українських військових харчуванням.