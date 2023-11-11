Какая цена питания военного в сутки — в Минобороны ответили

Военный ВСУ обедает супом. Фото: volynnews.com

В Министерстве обороны Украины рассказали, сколько стоит питание для одного военнослужащего в сутки. Там уточнили, что цена зависит от региона.

Об этом сообщает UA.NEWS.

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Сколько стоит питание военного в сутки

"Требования к питанию регулируются текущим законодательством (Постановление Кабинета Министров Украины №426), а также в системе МОУ есть отдельный орган (Управление безопасности пищевых продуктов), осуществляющий контроль качества пищевых продуктов для военнослужащих", — отметили в МОУ.

Также в ведомстве рассказали, что намерены изменить процедуру закупок всего, что связано с питанием украинских защитников.

"Например, если говорить о питании, то планируется разделение закупок товаров и услуг. Задача этого разделения — привлечь направления производителей качественных товаров и сильных логистических операторов. Ожидается, что удастся обеспечить высокое качество поставляемой продукции, оптимизировать затраты в рамках выполнения контрактов и произвести ценообразование прозрачным", — добавили в Министерстве.

Таким образом, там уточнили, что в зависимости от региона стоимость военного питания за один день варьируется в пределах 112-147 грн.

Напомним, что в Украине с декабря заработает закупочное агентство "Государственный оператор тыла", которое будет обеспечивать украинских военных питанием.