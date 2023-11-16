Військовий рекрутинг — у Міноборони пояснили, хто отримає додаткові виплати у ЗСУ
Зарплата у рекрутованих бійців ЗСУ залежатиме від посади та виконання особливих завдань. Для прикладу, важливим є те, на якій лінії фронту воює військовий.
Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
Від чого залежить зарплата у ЗСУ
У військових "Азова" виплати варіюються від 25 до 125 тисяч гривень.
"Грошове забезпечення визначено законом залежно від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії", — розповіла Калмикова.
За її словами, "вилка виплат", яка є в "Азові", враховує зарплату "з бойовими і без бойових".
Раніше ми розповідали, що в одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація про нову вакансію до лав ЗСУ. Йдеться про посаду оператора БпАК коптерного типу
до 109-ї окремої бригади ТрО.
Додамо,що у рамках ухваленого Державного бюджету у 2024 році після річної перерви будуть підвищені соціальні стандарти. Зокрема, зміняться розміри прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.
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