Військовий рекрутинг — у Міноборони пояснили, хто отримає додаткові виплати у ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Зарплата у рекрутованих бійців ЗСУ залежатиме від посади та виконання особливих завдань. Для прикладу, важливим є те, на якій лінії фронту воює військовий.

Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

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У військових "Азова" виплати варіюються від 25 до 125 тисяч гривень.

"Грошове забезпечення визначено законом залежно від того, яку посаду обіймає людина, а також чи виконує вона особливі завдання, чи воює безпосередньо, наприклад, на першій лінії", — розповіла Калмикова.

За її словами, "вилка виплат", яка є в "Азові", враховує зарплату "з бойовими і без бойових".

Раніше ми розповідали, що в одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація про нову вакансію до лав ЗСУ. Йдеться про посаду оператора БпАК коптерного типу

до 109-ї окремої бригади ТрО.

Додамо,що у рамках ухваленого Державного бюджету у 2024 році після річної перерви будуть підвищені соціальні стандарти. Зокрема, зміняться розміри прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.